£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ø£Ç¡×¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î£Ó£É£Í£Ï£Î¡Ê¥µ¥¤¥â¥ó¡á¼ò°æ¤¸¤å¤ó¤Û¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£¹¡Ë¤é¤¬£²£³Æü¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡££Ó£É£Í£Ï£ÎÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Öµ´¶µ´±¡×¤È¤·¤Æ£Ø£Ç¤ò°é¤Æ¡¢ºòÇ¯¤Ë¤ÏÊÆºÇÂçµé¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Ö¥³¡¼¥Á¥§¥é¡×½Ð±é¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï·ëº§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡££Ó£É£Í£Ï£ÎÍÆµ¿¼Ô¤éÃË£´¿Í¤Ï£²£³Æü¸áÁ°£°»þ£²£°Ê¬¤´¤í¡¢