松屋フーズ（東京都武蔵野市）の飲食チェーン「松屋」が、1カ月間、定番人気メニューが回数制限なしで何度でも割引になる定期券「MATSUYAPASS」を2月24日午前10時から先行販売します。【写真】2月24日“降臨”「松屋」の新商品がおいしそう！ボリューム感も◎！「MATSUYA PASS」は2026年3月1〜31日の1カ月間利用できます。定番焼肉定食が100円引きになる上、牛めし類、カレー類、丼類が70円引きになります。店頭の券売機、