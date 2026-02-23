20万km以上も走行した初代インプレッサを展示2月21〜22日、パシフィコ横浜で開催された『ノスタルジック2デイズ2026』には、何社かの国産メーカーも出展。いずれも単に懐かしの名車を展示するのではなく、ヘリテージ事業に関して紹介していた。今回は、スバルのヘリテージ事業について紹介しよう。【画像】ノスタルジック2デイズ2026のスバル・ブースと、東京オートサロン2026の出展内容を振り返り！全109枚スバル・ブースのテー