インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ペットにしたい小型犬の種類」ランキングを投票で募っています。2026年2月20日時点で集まった5293票でのランキングを紹介します。【写真】か、かわいすぎる…！TOP10の《犬》を全部見る！3位は「トイ・プードル」でした。回答者からは「体臭もあまりなく、抜け毛も少ないので、非常に育てやすい犬種です！」