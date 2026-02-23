jig.jpは、開発中のARグラスのブランド名称を「SABERA（サベラ）」にすると発表した。 「SABERA（サベラ）」は、眼鏡の産地で同社の創業地でもある鯖江「Sabae」と、時代を表す「Era」の造語だという。 同社は、独自のソフトウェア開発力に加え、眼鏡ブランド「ボストンクラブ」のデザインや設計力と、CallidのAR光学技術を組み合わせ、日常利用できるARグラスの開発を目指している。 2026年春頃には、クラ