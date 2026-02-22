フィリピンで18日、特殊詐欺に関与したとして日本人の男女3人を含む4人が拘束されました。フィリピン当局によりますと、北部のルソン島パンパンガ州で18日、20代から40代の日本人の男女3人と中国人の男1人の、合わせて4人が拘束されたということです。4人は特殊詐欺や身代金目的の誘拐に関与したとみられていて、取り調べに対して、誘拐などについては否認している一方、特殊詐欺への関与については認めているということです。4人