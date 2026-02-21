¡Ú¿·²Ú¼Ò¹ñÏ¢2·î21Æü¡ÛÃæ¹ñ¤ÎÐüÁï¡Ê¤Õ¡¦¤½¤¦¡Ë¹ñÏ¢¾ïÃóÂåÉ½¡Ê¹ñÏ¢Âç»È¡Ë¤Ï20Æü¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ãÍý»ö²ñ²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ï¿¯Î¬¤ÈÎò»Ë¤Îºá¤òÈ¿¾Ê¤»¤º¡¢Àï¸å¤Î¹ñºÝÃá½ø¤ò¸øÁ³¤ÈÆ§¤ß¤Ë¤¸¤ê¡¢Â¾¹ñ¤Î¼ç¸¢¤Ë´³¾Ä¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²þ¤á¤Æ»ØÅ¦¤·¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ë¾ïÇ¤Íý»ö¹ñÆþ¤ê¤òµá¤á¤ë»ñ³Ê¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£Ðü»á¤Ï°ÂÊÝÍý²þ³×¤Ë´Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼¡¤Î»°¤Ä¤Î¹Í¤¨¤ò¶¯Ä´¤·¤¿