NHK・Eテレで放送している子ども向け視聴者参加型バラエティー番組『ビットワールド』(毎週金曜 後5：30〜6：00）が3月、終了する。20日は最後の生放送となり、前身番組から出演してきたタレントのいとうせいこう（64）が最後に粋な一言で締めくくった。【画像】貴重！『ビットワールド』番組初のライブに登場したアバター同番組は2001年にスタートした参加型番組『天才ビットくん』の続編として、07年4月に始まった。視聴者参