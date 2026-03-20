3月20日 発表 3月20日、尾田栄一郎氏によるマンガ「ONE PIECE（ワンピース）」のキャラクター・トニートニー・チョッパーが、国境なき医師団（MSF）の公認サポーターに就任したことが発表された。あわせて、尾田氏による描き下ろしイラストが公開されたほか、コラボ特設サイトがオープンした。 チョッパーの夢は「万能薬になること。なんでも治せる