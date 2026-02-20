夏帆とのW主演ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」(2025年)で亭主関白キャラ・勝男を演じてブームを巻き起こした竹内涼真が、2月15日放送の「日曜日の初耳学」に登場。林修を聞き役に、デビュー前に経験した挫折や、世界レベルのダンスに挑んだNetflix映画「10DANCE」での壮絶な役作りエピソードなどについてじっくり語った。■竹内涼真は"俳優になるべくしてなった"「じゃあ、あんたが作ってみろよ」で演じた"勝男"について、