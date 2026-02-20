ヒロイン二人の重責と今後初出場のプレッシャーが、司令塔・吉村紗也香（34）に重くのしかかった。ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子に出場した世界ランキング５位のフォルティウスが、10チーム総当たり戦となる１次リーグの前半６試合で５敗を喫し、敗退濃厚となった。「世界ランキング１位のスイス相手に勝利を収めていることからもわかるように、国内での代表争いで見せたようなパフォーマンスさえ発揮すれば、メダルに届