ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』の日本公開日が7月3日に決定し、新予告とUS版ポスタービジュアルが公開された。 参考：ウッディとバズの“再会”、ジェシーの活躍に期待！『トイストーリー5』初映像を考察 本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いた『トイ・ストーリー』シリーズの