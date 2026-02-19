2025年下半期（7月〜12月）に『婦人公論.jp』で大きな反響を得た記事から、今あらためて読み直したい1本をお届けします。（初公開日：2025年10月13日）********昨年、92歳の母を見送った岡田美里さん。老後の世話はしたくないと思っていた母を引き取り、孤軍奮闘した日々と、長年のわだかまりを手放すことができた理由を語りました。（構成：丸山あかね撮影：洞澤佐智子）【写真】お母さんの92歳の誕生日を祝う岡田さん* * * * *