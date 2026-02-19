現地２月18日に開催されたプレミアリーグ第31節で、首位のアーセナルが最下位ウォルバーハンプトンと敵地で対戦した。ブカヨ・サカダとピエロ・インカピエのゴールで２点をリードしたアーセナルだったが、61分に１点を返されると、後半アディショナルタイムにはリッカルド・カラフィオーリのオウンゴールで失点。２−２で引き分けた。これでプレミア２戦連続のドローとなり、１試合消化が少ない２位マンチェスター・シティの