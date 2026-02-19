「大きな失望だ」「恥ずかしい」首位アーセナルが２点リードを守り切れず…最下位相手の痛恨ドローに現地ファン落胆「スタイルは見るに堪えないレベルだ」
現地２月18日に開催されたプレミアリーグ第31節で、首位のアーセナルが最下位ウォルバーハンプトンと敵地で対戦した。
ブカヨ・サカダとピエロ・インカピエのゴールで２点をリードしたアーセナルだったが、61分に１点を返されると、後半アディショナルタイムにはリッカルド・カラフィオーリのオウンゴールで失点。２−２で引き分けた。
これでプレミア２戦連続のドローとなり、１試合消化が少ない２位マンチェスター・シティの勝点差は５。シーズン序盤から首位を快走してきたなか、ここにきて足踏みしている。
この痛恨の結果に落胆するアーセナルファンからは、SNS上で「スタイルは見るに堪えないレベルだ」「恥ずかしい」「いつも同じことを繰り返す」「大きな失望だ」「これではタイトルは獲れない」「自滅的なミスだ」といった声が上がっている。
次節は22日にトッテナムとのノースロンドン・ダービーに臨む。３試合ぶりの白星を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
