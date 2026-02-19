ウルブズと２−２で引き分けたアーセナル。（C）Getty Images

　現地２月18日に開催されたプレミアリーグ第31節で、首位のアーセナルが最下位ウォルバーハンプトンと敵地で対戦した。

　ブカヨ・サカダとピエロ・インカピエのゴールで２点をリードしたアーセナルだったが、61分に１点を返されると、後半アディショナルタイムにはリッカルド・カラフィオーリのオウンゴールで失点。２−２で引き分けた。

　これでプレミア２戦連続のドローとなり、１試合消化が少ない２位マンチェスター・シティの勝点差は５。シーズン序盤から首位を快走してきたなか、ここにきて足踏みしている。
 
　この痛恨の結果に落胆するアーセナルファンからは、SNS上で「スタイルは見るに堪えないレベルだ」「恥ずかしい」「いつも同じことを繰り返す」「大きな失望だ」「これではタイトルは獲れない」「自滅的なミスだ」といった声が上がっている。

　次節は22日にトッテナムとのノースロンドン・ダービーに臨む。３試合ぶりの白星を掴めるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

