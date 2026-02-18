インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「カップ焼きそば」人気ランキングを投票で募っています。2026年2月18日時点で集まった2081票でのランキングを紹介します。【1〜10位】意外な《カップ焼きそば》もランクイン？TOP10を全部見る！3位は「ペヤング ソースやきそば」（まるか食品）でした。回答者からは「素朴な味わいもいいし、主張していない感