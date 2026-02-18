インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「カップ焼きそば」人気ランキングを投票で募っています。2026年2月18日時点で集まった2081票でのランキングを紹介します。

【1〜10位】意外な《カップ焼きそば》もランクイン？ TOP10を全部見る！

3位は「ペヤング ソースやきそば」（まるか食品）でした。回答者からは「素朴な味わいもいいし、主張していない感じのパッケージデザインも最高」「飽きないシンプルな味がよい」「ちょうどいい味の濃さと麺の食べやすさが魅力的！」といった声が寄せられていました。

2位には「ごつ盛り ソース焼そば」（東洋水産）がランクイン。「コスパ最強」「ボリュームがあって助かっています！」「麺にソースがよく絡み合ってうまいです」などのコメントが見られました。

そして、1位は「一平ちゃん夜店の焼そば」（明星食品）でした。「濃厚なソースとマヨネーズがベストマッチです」「うまいし、安い」「一平ちゃんはマヨネーズが付いているのがうれしい。マヨビームをやりたいがためについつい買ってしまう」などの回答が集まっていました。