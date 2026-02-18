特別国会が１８日に召集され、国会首相指名選挙が行われた。衆院は自民・高市早苗氏が３５４票の圧倒的多数を獲得。一方で依然与党少数の参院では、１回目投票で高市氏が過半数（１２４）を下回る１２３票に止まり、中道・小川淳也氏との上位２名による決選投票が行われた。決選では高市氏１２５票、小川氏６５票で、高市氏が第１０５代首相に選出されたが、無効４８票が出る荒れた結果となった。ネットでは「酷い」「なぜ無