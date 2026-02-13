2026年2月8日投開票の衆院選で、これまでの0議席から11議席獲得と大躍進を遂げた「チームみらい」。しかしXには、選挙中からネガティブな投稿が寄せられ、選挙後も「不正な投票があったのではないか」「大きな組織の後ろ盾がある」といった根拠不明の情報や主張が投稿されている。こうした状況を、党はどう捉えているのだろうか。チームみらいは「分断を煽らない」などの価値観を大切にし、サポーターには「反応・反論をしないで」