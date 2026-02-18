大分県内のインフルエンザの患者数は、5週ぶりに減少に転じましたが、依然定点あたり60人を超える高い水準が続いてます。 【写真を見る】「インフルエンザ」大分県内でB型が流行中A型既感染者も再感染のおそれ 県のまとめによりますと、2月15日までの1週間に58の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は、前の週に比べ300人あまり減少しました。定点当たりでは64.43でした。5週ぶりに減少したものの、警報基準を大幅に