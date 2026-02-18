【モデルプレス＝2026/02/18】Snow Manの向井康二とタイ俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるドラマ「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」のBlu-ray＆DVD BOXが、2月25日より発売。このたび、特典映像を含んだ30秒の映像が解禁された。【写真】Snow Manメンバー＆タイ人気俳優がキス寸前◆「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」特典映像解禁同作は、全編タイで撮影され、タイの