Snow Man向井康二＆マーチ主演「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」特典映像含む30秒の映像解禁
【モデルプレス＝2026/02/18】Snow Manの向井康二とタイ俳優マーチ=チュターウット・パッタラガムポンがW主演を務めるドラマ「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」のBlu-ray＆DVD BOXが、2月25日より発売。このたび、特典映像を含んだ30秒の映像が解禁された。
同作は、全編タイで撮影され、タイの実力派俳優マーチとタイドラマ史上初の日本人主演として全編タイ語での演技に挑んだ向井がW主演、そして日本でもファンが多いフルーク=ナタット・シリポントーンとユド=タンタット・ターリンピロムら、今タイで人気も実力もあるキャストたちが共演。2025年放送＆配信時に世界＆日本トレンド1位をマークし話題となった新感覚の異文化ラブストーリーである。
胸キュン新世代BLドラマ「Cutie Pie」や「Close Friend」など、象徴的なタイBLドラマを手がけたクリエイティブチームが集結し、多くの名作を生み出してきた実力派脚本家・マヤ、All-Write Teamらとのコラボレーションが実現。2025年、タイと日本で同時放送＆配信がスタートした当初より毎話トレンド入りを果たし、“口説ボス”に沼る視聴者が増殖し続けた本作。日本とタイと異なる価値観を持つ2人が出会い、国や文化の壁を超え、観る人の心に温かな余韻を残すラブストーリーが紡がれ、現在ディレクターズカット版、タイ放送版がLeminoで配信中となっている。
いよいよ2月25日に本作のBlu-ray＆DVD BOXの発売を控え、未発表だった特典映像の詳細が解禁。特典映像は、マーチ、向井、フルーク、ユド4人のスペシャルインタビュー、撮影の日々を追った大量の映像や撮り貯めたインタビューから選りすぐりのシーンを盛り込んだビハインドシーン、放送直前に行われた“Love At 1st EPイベント”、最終話直前に行われた“The Lasting Love EP Final イベント”を含む、“口説ボス”ファンにはたまらない118分という長尺の特典映像が封入される。今回は、特典映像から見どころを先見せする30秒の映像を解禁する。
本作は、全編タイで撮影された新感覚のボーイズラブ・ロマンスコメディードラマ。日本とタイと異なる価値観を持つ2人が出会い、ぶつかり合いながらも絆を深めていく姿を描いたラブストーリーである。
かつていじめられっ子だったオタク気質のヒル（マーチ）は、「Yuka！Love Me Please」という女性キャラの恋愛シミュレーションゲームの「Yuka」に愛と自信をもらい、見違えるほどのイケメンプログラマーに成長。ヒルは「Yuka！Love Me Please」を開発した会社に念願かなって就職を果たし、そこで日本からきた完璧すぎる、冷酷な鬼社長・ジュンジ（向井）と出会うことになる。就職したのもつかの間、会社がゲームのサービスを終了することを発表し、落胆するヒル。心を痛めながらも前に進もうとする彼の情熱を見て、ジュンジがヒルにある提案をもちかけてきた。ヒルはジュンジの提案したミッションをクリアできるのか。（modelpress編集部）
◆「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」特典映像解禁
◆「Dating Game〜口説いてもいいですか、ボス！？〜」
