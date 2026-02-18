ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子ショートプログラム（SP）が17日（日本時間18日）に行われた。17歳の中井亜美が78.71点、坂本花織が77.23点を叩き出し、日本勢がワンツー発進、千葉百音も4位につけた。上位9人が70点台というハイレベルな戦いとなったなか、観客席で演技を見守る世界的歌姫の姿が映し出され、ネット上の日本人も興奮している。アリサ・リウ、イザボー・レビト、アンバー