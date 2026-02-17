明日18日(水)は、広い範囲で気圧変化の影響度が大きくなりそうです。明後日19日(木)も影響度が大きい所があるでしょう。3連休明けにかけては気圧がアップダウンするため、敏感な方は体調管理に注意が必要です。明日18日(水)は広い範囲で影響度が「大」3連休も気圧変化に注意明日18日(水)は、広い範囲で影響度が「大」になりそうです。北海道や東北、近畿、沖縄は気圧が下降し、関東や東海は上昇するでしょう。明後日19日(木)は、