高卒2年目の富山・亀田歩夢のゴールが話題沸騰J2・J3百年構想リーグWEST-Aグループで2試合連続得点中のカターレ富山MF亀田歩夢が話題を集めている。DAZNの公式Xが亀田のプレーを取り上げると、SNS上では「代表で観たい」「海外行きそう」と絶賛の声が並んだ。2月15日に開催されたリーグ第2節カマタマーレ讃岐戦で後半途中に投入された亀田は、後半41分に左サイドでドリブルを開始し、カットインから右足でゴール右隅を射抜いた