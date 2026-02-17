高卒2年目の富山・亀田歩夢のゴールが話題沸騰

J2・J3百年構想リーグWEST-Aグループで2試合連続得点中のカターレ富山MF亀田歩夢が話題を集めている。

DAZNの公式Xが亀田のプレーを取り上げると、SNS上では「代表で観たい」「海外行きそう」と絶賛の声が並んだ。

2月15日に開催されたリーグ第2節カマタマーレ讃岐戦で後半途中に投入された亀田は、後半41分に左サイドでドリブルを開始し、カットインから右足でゴール右隅を射抜いた。チーム5得点目を挙げた19歳の超絶テクニックに多くのファンが沸いた。

昨季最終節ブラウブリッツ秋田戦に臨んだ富山は、J2残留争いの渦中にあった。最終節で亀田がチーム4得点目となるゴールを挙げたことで、得失点差でロアッソ熊本を上回りJ2残留が確定。昨季最終節の得点と今季2得点目が左サイドからのカットインシュートと同様の流れだった。DAZNは「J2残留の立役者・亀田歩夢が止まらない」と題して、この2試合の得点を重ねるように取り上げた。

高卒2年目のドリブラーが見せた劇的ゴールシーンにSNSのファンが沸いた。「代表で観たい」「J1が放っておかない」「一人だけ積まれているエンジンが違う」「海外行きそう」「スター性を感じる」「うますぎ」「富山に天才がいます」と絶賛していた。（FOOTBALL ZONE編集部）