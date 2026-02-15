パトカー盗難で警察官処分！ 現場の実情は？三重県警は2025年12月、鈴鹿市で事故処理に当たっていたパトカー（ワンボックスタイプの事故捜査車両）が盗まれた事案について、パトカーの施錠を怠ったとして警察官らを処分したと発表しました。この事案は昨年12月2日、鈴鹿市内にある商業施設の駐車場で警察官が事故処理に当たっていた間に、伊賀市在住の44歳の男が勝手にパトカーに乗り込み運転したものです。【画像】「えっ…!?