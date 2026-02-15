［J１百年構想リーグ・地域リーグラウンド第２節］鹿島 １−０ 横浜FM／２月14日／メルカリスタジアム鹿島アントラーズは２月14日、ホーム開幕戦となったJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節で横浜F・マリノスと対戦。76分にレオ・セアラが先制点を奪うと、その後の相手の猛攻を凌ぎ、１−０で勝利を収めた。L・セアラと同様に、チームの今季初勝利に大きく貢献したのが守護神の早川友基だ。遠野大弥のドライブ回転