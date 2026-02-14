俳優石田純一（72）が、13日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜」（午後9時）にVTR出演。全盛期の収入を明かした。大金を手にした栄光の時代から転落した芸能人を取材し、現在に迫る番組。石田は全盛期の収入について「夕方の報道番組のキャスターをやらせてもらっていた時が一番多かったですね。月火水木金で500（万円）。月だと2000とか2500とか行くわけです」と告白した。またCM1本の最高ギャラ