ＴＢＳ系「櫻井・有吉ＴＨＥ夜会」が２６日、『家のお悩み解決ＳＰ！』と題して放送され、プロゴルファーでタレントの東尾理子（５０）らが登場した。番組では、東尾＆石田純一（７２）夫妻、長男（１３）、長女（９）、次女（７）の家族５人が暮らす賃貸の一軒家を訪問。１３年前に都内一等地に約３億円の豪邸を所有していたが、コロナ禍の緊急事態宣言中のゴルフなどが報道され、テレビ出演など仕事が消滅。石田は「コロナの