小児性愛者の故ジェフリー・エプスタイン元被告との親交を追求されているアンドルー元王子が、新たにノーフォーク州サンドリンガム地区のウッド・ファーム・コテージに引っ越してから、地元住民の間では批判の声が上がり続けている。英紙エクスプレスが１３日、報じた。アンドリュー・マウントバッテン＝ウィンザー氏ことアンドルー元王子は、先週に長年住み慣れたロイヤルロッジから撤去し、新たな邸宅となるマーシュファーム