ヘンリー王子とメーガン妃が、新刊の王室暴露本の主張を強く否定した。問題の書籍は26日に刊行される調査報道作家のトム・バワー氏による「Betrayal: Power, Deceit And The Fight ForThe Future Of The Royal Family」で、英紙タイムズへの連載が始まり、その内容が注目を集めている。 【写真】平穏な時はないのかヘンリー王子の横で声をかけるメーガン妃 同書にはカミラ王妃が、友人に「