「エンクミ」の愛称で親しまれる遠藤久美子（47）が2月4日の「相棒」（テレ朝系）に出演。小料理屋を営む陰のある母親役で話題に。【画像】38歳までノースキャンダル…エンクミを射止めた46歳男性母親役が板についてきた（「未来のムスコ」HPより）「21年前の『相棒』出演では学生役でしたから隔世の感もありますが、面影の残る可愛さにネットは歓喜の声で溢れた」（放送記者）美少女ブーム真っただ中にデビュー遠藤は東京出身。