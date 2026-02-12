スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、新商品「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」「桜 咲くよ ラテ」「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」の3種類を2月18日から期間限定で発売します。【画像】「すごすぎ！」これが、ラテに描かれた「桜のアート」です！「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」は、白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、白桃をベースにしたフラペチーノです。カップに沿わせた桜味のソースと、2色のさくらフレー