スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、新商品「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」「桜 咲くよ ラテ」「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」の3種類を2月18日から期間限定で発売します。

【画像】「すごすぎ！」 これが、ラテに描かれた「桜のアート」です！

「桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ」は、白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、白桃をベースにしたフラペチーノです。カップに沿わせた桜味のソースと、2色のさくらフレーバーシェイブで桜の花びらをイメージ。飲み進めるとソースが徐々に混ざり、ほんのり桜の風味を味わえます。Tallサイズのみの販売で、価格はイートインが700円（以下、税込み）、テイクアウトが687円。

「桜 咲くよ ラテ」は、一口ごとにふんわりと広がる桜とミルクの味わいを感じられる商品で、2色のフレーバーシェイブに、チョコレートソースで桜のアートが描かれたビジュアル。ワンサイズで、ホットとアイスの販売。価格はイートインが630円、テイクアウトが618円。

「桜 咲くよ 白桃 ソーダ」は、白桃ジュレに、桜や白桃、ラベンダー、カシス、バニラの香りを合わせたピーチフレーバーシロップが特長のドリンク。白桃と桜の風味を楽しめるすっきりとした味わいとなっています。価格はTallサイズのみの販売で、イートインが590円、テイクアウトが579円。

一部店舗を除く全国のスターバックスで販売されます。

同社は「SAKURAのシーズンは、新しい季節の訪れにワクワクを感じながらも、一人一人がそれぞれの前に進もうとする時期。新しい日々に向かって、毎日を頑張る人を応援したい。そんな思いを乗せて、それぞれの桜が咲くことを願い、応援の気持ちを込めたSAKURAビバレッジをお届けします」とコメントしています。