ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は11日、フリースタイルスキーの女子モーグル決勝を行った。上位8人による決勝2回目に、25歳の冨高日向子（多摩大ク）が日本勢で唯一出場。78.00点の4位でメダルを逃した。あまりに悔しい結果。ただ試合後の態度に称賛の言葉が集まっている。冨高は決勝1回目では79.42点をマークし、3位で2回目に進出した。エア2回は高さを出して決め、ターンもスムーズ。大きなミスなく27秒03で