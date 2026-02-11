2月10日放送の『X秒後の新世界』（日本テレビ系）でおこなわれたあるロケ企画が物議を醸している。「この日は『“田舎に泊まろう”的なロケで、帰るそぶりを見せない芸能人は何泊できる？』という検証企画がおこなわれました」（芸能記者）『田舎に泊まろう』は、2003年〜2010年にテレビ東京系でレギュラー放送された人気バラエティ番組。芸能人が一般家庭と宿泊の交渉をし、家事を手伝いながら翌日お別れするという内容だった。