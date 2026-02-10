奈良県庁奈良県は10日、県内の30代女性がはしかに感染したと発表した。海外渡航歴はなく、1月29日に発症し、2月9日に診断された。28〜31日に同県橿原市の商業施設「イオンモール橿原」に数日滞在していた。県は不特定多数に接触した可能性があるとして、発熱などの症状が出た人は保健所か医療機関に電話連絡するよう呼びかけた。2000年以前に生まれた人は定期接種（2回）の対象外で注意が必要だとして、接種歴の確認を求めてい