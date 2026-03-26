25日、大阪市は市内で目撃されていたシカ1頭を捕獲したと発表した。報道によるとシカは24日頃から大阪府警の施設の敷地内に自ら入り込んでおり、警察の連絡を受けた市職員の手によって捕獲されたという。 これにより、3月中旬から話題になっていたシカ騒動もひと段落……という訳にはいかず、シカをめぐり新たな議論が相次いでいるようだ。 シカが捕獲された25日、奈良県の山下真知事は定例記者会見にて「捕獲のシカを奈良県で引