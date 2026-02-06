JR大分駅北口の再開発事業として建設が進む「プレミストタワー大分」（大分市末広町）のモデルルームが、2月下旬の販売開始を前に報道陣へ公開されました。 【写真を見る】大分県内最高層タワーマンションのモデルルーム公開2億円超の住戸も、来年9月完成へ 「プレミストタワー大分」は地上27階建て、高さ98メートルと大分県内で最も高いマンションとなります。総戸数は164戸（11タイプ）