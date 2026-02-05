俳優・高知東生（60）が5日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「覚せい剤、大麻、酒」の中で一番危険だと思うものについて語った。高知は「酒に酔って部下を引き倒し殺したという記事を読んだ」と切り出すと「俺が言うんだから間違いないが、一番危険な薬物は酒だ」と私見を展開する。「覚せい剤、大麻、酒、自慢はできないが俺はこの3つの薬物を比較できる稀有な存在。なんといっても酒はトラブルが多く、知らない人に殴