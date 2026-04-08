俳優・高知東生（61）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、執行猶予について私見を展開した。高知は「俺が言うんだから間違いないが、執行猶予ってのは、殆ど無罪放免と同じなんだよ。別になんの義務もないし、もっと言えばいつ執行猶予が終わったのかもよく分からないくらい」とポスト。また「日本は執行猶予か実刑しかないけど、依存症犯罪にはその中間に『治療義務』みたいなものが課される制度があった方が良い