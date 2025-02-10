「東京に戻ってきて、一度だけ、築地に行ったことがあるんです。『何も悪いことしてないから、いま声かけられても大丈夫！』と自分に言い聞かせながらも、ちょっとドキドキするんですよね。逮捕されたのが築地署だったので。あのとき、ここにいたんだよなあ……という感慨深さはありました」（橋爪遼・以下同）本誌のインタビュー取材に応じ、都内某所に単身あらわれた俳優の橋爪遼。38歳という実年齢より若々しいたたずまいで屈