強い寒気が流れ込む影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に、6日から8日頃にかけて降雪が続く見込みです。特に8日は雪が強まり、警報級の大雪となるおそれがあります。 【写真を見る】【大雪情報】週末は列島が「極寒」に東京・大阪・名古屋で降雪、日中5度以下の予想日本海側は70cm大雪のおそれ【最新雪と雨シミュレーション】 8日は「警報級の大雪」に警戒 気象庁によりますと、6日は日本海上の低気圧が急速に