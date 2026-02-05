強い寒気が流れ込む影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に、6日から8日頃にかけて降雪が続く見込みです。特に8日は雪が強まり、警報級の大雪となるおそれがあります。

【写真を見る】【大雪情報】週末は列島が「極寒」に 東京・大阪・名古屋で降雪、日中5度以下の予想 日本海側は70cm大雪のおそれ【最新雪と雨シミュレーション】

8日は「警報級の大雪」に警戒

気象庁によりますと、6日は日本海上の低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通過し、その後は日本付近に強い冬型の気圧配置が続く予想です。このため、北海道地方では大荒れの天気となる見込みです。

また、北日本から西日本にかけては、8日頃にかけてさらに強い寒気が流入するため、日本海側を中心に大雪に警戒が必要です。

普段雪の少ない東京や大阪、名古屋など西日本～東日本の太平洋側でも雪が降る可能性があります。

＜雪の予想＞（多い所）

７日午後６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ５０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方２０センチ

北陸地方 ５０センチ

中国地方 ３０センチ

８日午後６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ５０センチ

関東甲信地方３０センチ

北陸地方 ７０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ５０センチ

＜風の予想＞

６日の予想最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２５メートル（３５メートル）

東北地方 １８メートル（３０メートル）

７日の予想最大風速（最大瞬間風速）

北海道地方 ２０メートル（３０メートル）

8日は全国的に「極寒」の一日となり、各地で氷点下の冷え込みとなります。特に福岡は日中も3度までしか上がらず、厳しい寒の戻りとなりそうです。