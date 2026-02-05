【大雪情報】週末は列島が「極寒」に 東京・大阪・名古屋で降雪、日中5度以下の予想 日本海側は70cm大雪のおそれ【最新雪と雨シミュレーション】
強い寒気が流れ込む影響で、北日本から西日本の日本海側を中心に、6日から8日頃にかけて降雪が続く見込みです。特に8日は雪が強まり、警報級の大雪となるおそれがあります。
【写真を見る】【大雪情報】週末は列島が「極寒」に 東京・大阪・名古屋で降雪、日中5度以下の予想 日本海側は70cm大雪のおそれ【最新雪と雨シミュレーション】
8日は「警報級の大雪」に警戒
気象庁によりますと、6日は日本海上の低気圧が急速に発達しながら北海道付近を通過し、その後は日本付近に強い冬型の気圧配置が続く予想です。このため、北海道地方では大荒れの天気となる見込みです。
また、北日本から西日本にかけては、8日頃にかけてさらに強い寒気が流入するため、日本海側を中心に大雪に警戒が必要です。
普段雪の少ない東京や大阪、名古屋など西日本～東日本の太平洋側でも雪が降る可能性があります。
＜雪の予想＞（多い所）
７日午後６時までの予想２４時間降雪量
北海道地方 ５０センチ
東北地方 ５０センチ
関東甲信地方２０センチ
北陸地方 ５０センチ
中国地方 ３０センチ
８日午後６時までの予想２４時間降雪量
北海道地方 ４０センチ
東北地方 ５０センチ
関東甲信地方３０センチ
北陸地方 ７０センチ
近畿地方 ５０センチ
中国地方 ５０センチ
＜風の予想＞
６日の予想最大風速（最大瞬間風速）
北海道地方 ２５メートル（３５メートル）
東北地方 １８メートル（３０メートル）
７日の予想最大風速（最大瞬間風速）
北海道地方 ２０メートル（３０メートル）
8日は全国的に「極寒」の一日となり、各地で氷点下の冷え込みとなります。特に福岡は日中も3度までしか上がらず、厳しい寒の戻りとなりそうです。