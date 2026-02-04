経営する建築関連会社の社員に暴行を加え、死亡させたとして、警視庁八王子署は４日、東京都八王子市楢原町、同社社長佐藤学容疑者（４７）を傷害致死容疑で逮捕したと発表した。逮捕は３日。発表によると、佐藤容疑者は２月１日未明、同市中町の路上で、同社社員の男性（４５）（八王子市）を地面に引き倒して頭蓋骨骨折などの重傷を負わせ、搬送先の病院で死亡させた疑い。「覚えていない」と容疑を否認している。佐藤容疑