100人を超える社員らが31億円もの金銭を詐取していたプルデンシャル生命保険。「週刊文春」は、同社が2025年に作成した極秘の内部資料を入手した。【画像】プルデンシャル生命“懲戒委員会”の内部資料や、得丸博充社長など、この記事の写真をすべて見る千代田区永田町にあるプルデンシャルタワー©時事通信社昨年1年間で計45名が懲戒処分を受けていた〈社内限懲戒委員会〉〈下記事例を踏まえた上で、事故再発防止のため