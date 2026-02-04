西野カナが、初のインスタライブの実施を発表した。2月6日にリリースされる新曲「君のせい」を記念して、配信日当日の2月6日20時30分頃から開始される。西野カナのInstagramやそのほか公式SNSでは、「インスタライブで西野カナに聞きたいこと」を質問は現在募集中だ。また、そのインスタライブ後の21時からは、「君のせい」のMVプレミア公開が決定した。ブロンドヘアとラフで力の抜けたファッションが印象的な、たくさんの可愛い小