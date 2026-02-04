西野カナ、初のインスタライブ実施決定。インスタライブ後に「君のせい」MV公開も
西野カナが、初のインスタライブの実施を発表した。
2月6日にリリースされる新曲「君のせい」を記念して、配信日当日の2月6日20時30分頃から開始される。西野カナのInstagramやそのほか公式SNSでは、「インスタライブで西野カナに聞きたいこと」を質問は現在募集中だ。
また、そのインスタライブ後の21時からは、「君のせい」のMVプレミア公開が決定した。ブロンドヘアとラフで力の抜けたファッションが印象的な、たくさんの可愛い小物を使った遊び心の詰まったMVになっているとのことなので、ぜひご覧いただきたい。なお、前日の2月5日21時にはMVのティザー映像が公開される。
新曲「君のせい」は、カップルの日常のささいなケンカをオシャレな映画の1シーンのように切り取った”口げんかラブソング”だという。「連絡してよね、前も言ったよね？」 「ごめんで済んだら警察いらんから」など、お互いに愛情があってこそ言い合える信頼関係を、西野カナらしいユーモアを交えて表現した作品に仕上がっているとのことだ。
◾️「君のせい」
2026年2月6日（金）リリース
配信：https://nishinokana.lnk.to/kiminosei
▼スケジュール
2月5日（木）21:00 「君のせい」 MV Teaser公開
2月6日（金）00:00 「君のせい」配信リリース
2月6日（金）20:30頃 西野カナ初のインスタライブ実施
2月6日（金）1:00 「君のせい」 MVプレミア公開
▼西野カナInstagram
https://www.instagram.com/kananishino_official
「君のせい」の配信予約も受付中。Spotify / Apple Musicで配信予約した方に、ジャケット写真の未公開アザーカットを使用したオリジナルスマホ壁紙をプレゼント。
◾️ライブBlu-ray & DVD『Special Live “Christmas Magic”』
2026年3月18日（水）リリース
○完全生産限定盤（Blu-ray / DVD）
Blu-ray：SEXL-342~344／DVD：SEBL-364~366
価格：\13,000（税込）
・2BD／2DVD（LIVE本編DISC&特典映像DISC）
・豪華BOX仕様
・25枚フォトカード
・自立式フォトスタンド兼フォトカードケース
・クリアカード3種
○通常盤初回仕様（Blu-ray / DVD）
Blu-ray：SEXL-345／DVD：SEBL-367
\8,500（税込）
・BD／DVD（LIVE本編DISC）
・カードサイズステッカー
▼収録曲
1.Christmas Love
2.Merry Christmas
3.Last Christmas / Wham! (cover)
4.if
5.アイラブユー
6.With You
7.愛のかたまり / DOMOTO (cover)
8.Secret -short-
9.ONLY ONE -short-
10.MAYBE -short-
11.もっと… -short-
12.会いたくて 会いたくて
13.Yours only, / m-flo (cover)
14.EYES ON YOU
15.Dear Santa
16.YOKUBARI -short-
17.Wannabe / Spice Girls (cover)
18.マジカルスターシャインメイクアップ☆
19.トリセツ
EN1.真冬のオリオン / INFINITY 16 welcomez MINMI & 西野カナ (西野カナonly ver.)
EN2.君のせい ※2/6(金)配信の新曲
EN3.Best Friend
▼特典映像DISC詳細 ※完全生産限定盤のみ
“Christmas Magic” Behind the Scenes：ライブの裏側に密着したメイキング映像。
▼店舗別購入特典
Sony Music Shop ・・・ オリジナル缶ミラー
楽天ブックス ・・・ オリジナルA6サイズアクリルプレート
Amazon.co.jp ・・・ オリジナルコットン巾着
TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルA5クリアファイル
HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ オリジナルL判ブロマイド（２種１セット）
セブンネットショッピング ・・・ オリジナルサコッシュ
西野カナ応援店 ・・・ オリジナルカードサイズステッカー
※注意事項
・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。
・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。
・応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。
・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
関連リンク
◆西野カナ オフィシャルサイト
◆西野カナ オフィシャルX
◆西野カナ オフィシャルInstagram
◆西野カナ オフィシャルYouTubeチャンネル