◾️ライブBlu-ray & DVD『Special Live “Christmas Magic”』

2026年3月18日（水）リリース

完全生産限定盤

通常盤初回仕様

○完全生産限定盤（Blu-ray / DVD）

Blu-ray：SEXL-342~344／DVD：SEBL-364~366

価格：\13,000（税込）

・2BD／2DVD（LIVE本編DISC&特典映像DISC）

・豪華BOX仕様

・25枚フォトカード

・自立式フォトスタンド兼フォトカードケース

・クリアカード3種

○通常盤初回仕様（Blu-ray / DVD）

Blu-ray：SEXL-345／DVD：SEBL-367

\8,500（税込）

・BD／DVD（LIVE本編DISC）

・カードサイズステッカー

▼収録曲

1.Christmas Love

2.Merry Christmas

3.Last Christmas / Wham! (cover)

4.if

5.アイラブユー

6.With You

7.愛のかたまり / DOMOTO (cover)

8.Secret -short-

9.ONLY ONE -short-

10.MAYBE -short-

11.もっと… -short-

12.会いたくて 会いたくて

13.Yours only, / m-flo (cover)

14.EYES ON YOU

15.Dear Santa

16.YOKUBARI -short-

17.Wannabe / Spice Girls (cover)

18.マジカルスターシャインメイクアップ☆

19.トリセツ

EN1.真冬のオリオン / INFINITY 16 welcomez MINMI & 西野カナ (西野カナonly ver.)

EN2.君のせい ※2/6(金)配信の新曲

EN3.Best Friend

▼特典映像DISC詳細 ※完全生産限定盤のみ

“Christmas Magic” Behind the Scenes：ライブの裏側に密着したメイキング映像。

▼店舗別購入特典

Sony Music Shop ・・・ オリジナル缶ミラー

楽天ブックス ・・・ オリジナルA6サイズアクリルプレート

Amazon.co.jp ・・・ オリジナルコットン巾着

TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルA5クリアファイル

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く） ・・・ オリジナルL判ブロマイド（２種１セット）

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルサコッシュ

西野カナ応援店 ・・・ オリジナルカードサイズステッカー

※注意事項

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・応援店対象店舗、特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。