1月22日の18時半ごろ、総理大臣官邸を出発した公用車が、東京・永田町の『特許庁前』交差点の赤信号を無視して突っ込み、7人が死傷した事故。公用車の運転手・Xさん（69）は重傷を負い治療中で、警視庁は現場検証などで事故の原因を調べている。【写真】時速130キロで突入したグシャグシャの公用車、官僚は後部座席から身を乗り出す形でエアバッグに挟まれていた…凄惨な事故現場の様子亡くなったのはタクシーに乗っていた32歳